Do 50 godzin wydłużył się wieczorem czas oczekiwania kierowców ciężarówek na odprawę po polskiej stronie granicy przed przejściem granicznymi z Białorusią w Bobrownikach na Podlasiu. Rano zostało zamknięte do odwołania sąsiednie przejście w Kuźnicy.

Punkt kontrolny na drodze krajowej nr 19 prowadzącej do polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnic / Artur Reszko / PAP

W związku z kryzysem migracyjnym o godz. 7 rano zostało zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy. W związku z tym podróżni kierowani są na inne przejścia: w Bobrownikach lub Kukurykach (Koroszczynie), które jest w województwie lubelskim.

W Bobrownikach rano czas oczekiwania wynosił 17 godzin. W ciągu dnia wydłużył się do ponad 30 godzin. W związku z tym, że kolejka wówczas miała 16 km długości wprowadzono strefę buforową przed Waliłami Stacją.



Wieczorem czas oczekiwania wzrósł do 50 godzin, a kolejka tirów ma 20 km - podaje Regionalny System Ostrzegania w komunikacie.



W ciągu ostatniej zmiany (12 godzin) na przejściu w Bobrownikach odprawiono po 244 samochody ciężarowe jadące na Białoruś - poinformowała PAP rzeczniczka POSG mjr Katarzyna Zdanowicz. Dodała, że czas oczekiwania na wjazd do Polski wynosi 10 godz.