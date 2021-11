Do masowej próby przekroczenia granicy doszło wczoraj późnym popołudniem. Najpierw przy granicy pojawiło się około 100 osób, potem białoruskim ciężarówkami dowieziono kolejnych migrantów. Obóz migrantów po białoruskiej stronie granicy w pobliżu Kuźnicy jest już pusty. W czwartek odleciał do Iraku pierwszy samolot ewakuacyjny z obywatelami tego kraju, którzy postanowili wrócić do kraju - dziś ma być kolejny. Białoruś chce, by Unia Europejska utworzyła korytarz dla 2 tysięcy migrantów. Niemcy tę propozycję odrzucają. Najważniejsze informacje na temat kryzysu na granicy z Białorusią znajdziecie w naszym raporcie dnia. Informacje są w nim aktualizowane na bieżąco.

