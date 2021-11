W stronę funkcjonariuszy policji i żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej wczoraj późnym wieczorem poleciały kamienie. Jeden z funkcjonariuszy trafił do szpitala. W nocy Fundacji Ocalenie udało się uratować dwóch migrantów. Zostali oni odnalezieni w okolicach Bielska Podlaskiego, około 40 kilometrów od granicy polsko-białoruskiej. Budowa zapory na granicy z Białorusią zacznie się jeszcze w tym roku - tak dziennikarzowi RMF FM Mariuszowi Piekarskiemu mówi minister Mariusz Kamiński. Rząd chce też utrzymać ograniczenia w strefie przygranicznej, mimo że na początku grudnia skończy się stan wyjątkowy na tym obszarze i zgodnie z konstytucją nie można go już przedłużyć. Wydarzenia związane z coraz bardziej napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

