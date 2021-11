Nowe przepisy mają pozwolić na obecność dziennikarzy przy granicy. Chcielibyśmy pokazać, jak ciężka teraz jest nasza służba i pod jaką presją pracujemy. "Liczymy na to, że będziemy mogli to pokazać mediom" - powiedziała w poniedziałek rzecznik straży granicznej ppor. Anna Michalska odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, którą przyjął rząd.

