​Fundacja Ocalenie uratowała w niedzielę późnym wieczorem dwóch syryjskich migrantów, którzy przekroczyli granicę z Białorusią i przebyli około 40 kilometrów w głąb terytorium Polski - poinformował Reuters. Zostali znalezieni w pobliżu wsi Topczykały niedaleko Bielska Podlaskiego.

Zdjęcie poglądowe / OKSANA MANCHUK / POOL / PAP/ITAR-TASS

Migranci pochodzący z syryjskiego miasta Homs to bracia - 39-letni Kader i 41-letni Loas. Och nazwiska nie zostały ujawnione. Jak powiedziała agencji Reuters Agata Kołodziej z Fundacji Ocalenie obaj uratowani byli prawie nieprzytomni i zbyt zmęczeni, by mówić.

Znaleźliśmy w lesie dwóch mężczyzn, są naprawdę w złym stanie, nie mogli się z nami porozumieć - stwierdziła Kołodziej. Tak naprawdę nie mogliśmy uzyskać od nich żadnych informacji poza ich nazwiskami, więc zdecydowaliśmy się wezwać karetkę - dodała.

Niedługo potem na miejsce przybyło pogotowie oraz policja i bracia, którzy spędzili w lesie cztery dni, zostali zabrani do szpitala.



Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez rząd w pasie przygranicznym po białoruskiej stronie granicy z Polską przebywa obecnie od 2 do 4 tys. migrantów, regularnie dochodzi do prób siłowego przekroczenia granicy oraz prowokacji ze strony służb białoruskich.