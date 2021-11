"Wygrywamy bitwę o granicę" – ocenił w rozmowie z tygodnikiem “Sieci” prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. "Musimy to podkreślać za każdym razem, to jest atak białoruskiego reżimu na odcinek granicy wspólnoty, którym zarządza Polska i za którego ochronę odpowiadają polskie władze. I Polska, jako państwo członkowskie, swoje obowiązki realizuje" – podkreślił.

REKLAMA