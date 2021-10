Nad ranem podlascy policjanci prowadzili pościg za dostawczym citroenem, którym przewożono 15 migrantów. Za kierownicą siedział obywatel Gruzji.

Kierowca jechał od strony granicy z Białorusią i przed Białymstokiem nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za nim w pościg.



Gruzin uciekał dostawczym autem ulicami Białegostoku, a potem drogą krajową nr 7. Udało się go zatrzymać dopiero ponad 20 kilometrów dalej, w miejscowości Rzędziany. Na szczęście nie doszło do wypadku.



Po zatrzymaniu okazało się, że w dostawczym aucie było było 15 migrantów - prawdopodobnie z Syrii.