Białoruś wprowadza embargo na produkty żywnościowe. Decyzja będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Obejmie kraje, które wprowadziły sankcje wobec władz Białorusi - poinformowała agencja BiełTA, powołując się na białoruski rząd.

Białoruś ustanawia embargo na żywność z krajów, które wprowadziły sankcje przeciwko niej / Shutterstock