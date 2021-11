W rejonie Białowieży udaremniono kolejną próbę nielegalnego przekroczenia granicy - przekazało we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej, dodając, że atak "agresywnych migrantów" był wspierany przez białoruskie służby. Granicę z Polską próbowało przekroczyć 50 osób. Z kolei Białoruś poinformowała, że 118 migrantów odleciało z lotniska w Mińsku. Polski premier jest w Budapeszcie, gdzie odbywa się spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej poświęcone sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Natomiast szefowie parlamentów Polski, Estonii, Litwy i Łotwy wezwali do wprowadzenia nowych sankcji wobec reżimu Łukaszenki.

W rejonie Białowieży udaremniono kolejną próbę nielegalnego przekroczenia granicy

W rejonie Białowieży udaremniono kolejną próbę nielegalnego przekroczenia granicy - przekazało we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej, dodając, że atak "agresywnych migrantów" był wspierany przez białoruskie służby. Granicę z Polską próbowało przekroczyć 50 osób.

"Rejon Białowieży: kolejna próba nielegalnego przekroczenia granicy została wczoraj udaremniona przez żołnierzy i funkcjonariuszy. Atak agresywnych migrantów był wspierany przez białoruskie służby" - napisało na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej, dołączając do wpisu film, na którym widać nocne zajście na granicy. Polscy funkcjonariusze oślepiani są latarkami, a w tle słychać wulgarne okrzyki.



"Agresywni migranci wspierani przez białoruskie służby każdego dnia próbują nielegalnie przedrzeć się przez naszą granicę. Tak jak od wielu tygodni, tak też dziś w nocy polscy żołnierze i funkcjonariusze zatrzymują hybrydowy atak Łukaszenki oraz bronią Polskę i całą Europę" - dodał na swoim profilu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

12:40 Polski premier nie wystąpi w PE

Parlament Europejski odmówił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu wystąpienia podczas dzisiejszej debaty ws. Białorusi - przekazał naszej dziennikarce w Brukseli rzecznik PE.





12:30 "Chcemy udzielić pomocy humanitarnej migrantom, którzy są po stronie białoruskiej"

"Nadal apelujemy o to, by reżim Łukaszenki pozwolił pomóc migrantom; chcemy udzielić pomocy humanitarnej tym, którzy są po stronie białoruskiej; za nich odpowiedzialność ponosi Alaksandr Łukaszenka" - powiedziała we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek.



Jak mówiła, polska pomoc trzykrotnie "odbiła się od ściany" i nie udało się jej przekazać poza polską granicę. "To samo czynią nasi koledzy z Litwy czy Łotwy i spotykają się z takim samym odzewem" - dodała.



"Próbowaliśmy, próbujemy, nadal jesteśmy gotowi, nadal apelujemy o to, by reżim Łukaszenki pozwolił pomóc tym ludziom, ale pamiętajmy, że to nie jest po polskiej stronie, to jest po stronie białoruskiej" - mówiła.





12:06 W poniedziałek z Mińska odleciał kolejny samolot, na pokładzie którego było 118 cudzoziemców

W poniedziałek z Mińska odleciał kolejny samolot, na pokładzie którego było 118 cudzoziemców, sprowadzonych na Białoruś w ostatnich miesiącach w celu zasilenia szlaku migracyjnego organizowanego przez reżim Łukaszenki - powiedział we wtorek rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.



"Te osoby podejmowały próby przedostania się na Zachód, ale w związku z twardą postawą strony polskiej zdecydowały się na powrót do swoich krajów ojczystych. Podobny taki lot jest organizowany w dniu dzisiejszym z lotniska w Mińsku" - powiedział rzecznik.

12:00 Szefowie parlamentów Polski, Estonii, Litwy i Łotwy wzywają do wprowadzenia nowych sankcji

Stanowczo potępiamy ciągłą, sponsorowaną przez reżim białoruski instrumentalizację nielegalnej migracji; wzywamy do niezwłocznego wprowadzenia w życie nowego pakietu sankcji wobec reżimu Łukaszenki - napisali we wspólnym oświadczeniu szefowie parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.



Jak oceniają "agresywne działania bezprawnego reżimu Aleksandra Łukaszenki osiągnęły bezprecedensowy poziom". "Prowokują one kryzys na zewnętrznych granicach UE, zagrażają bezpieczeństwu całego regionu i z premedytacją narażają życie bezbronnych ludzi. Stanowi to naruszenie prawa międzynarodowego i zobowiązań politycznych oraz lekceważenie podstawowych praw człowieka" - zaznaczyli marszałkowie parlamentów Polski, Estonii, Litwy i Łotwy.





11:48 SG: Kolejne próby siłowego przekroczenia granicy

Wczoraj miały miejsce kolejne próby siłowego przekroczenia granicy. W wyniku tych zdarzeń nikt z funkcjonariuszy SG, żołnierzy nie doznał żadnych obrażeń. Również nikt z cudzoziemców nie wymagał udzielania pomocy medycznej - powiedziała we wtorek rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.



"18 osób forsowało siłowo granicę. Rzucały kamieniami, kładły kładkę na concertinę, mieli też przy sobie drabiny. Użyto również po stronie białoruskiej granatów hukowych" - zaznaczyła. "Te osoby wdarły się na teren Polski na odległość kilku metrów. Zostały zatrzymane. Wśród nich 13 osób to obywatele Iraku, 5 obywateli Egiptu. Osoby zostały poinformowane o obowiązku opuszczenia terytorium Polski i doprowadzone do linii granicy" - dodała.

11:40 Każdy pomaga jak może

W aktywną pomoc osobom, które przedostają się do Polski i tygodniami koczują w lasach - włączają się także m.in. mieszkańcy Białowieży, która znajduje się na terenie obszaru objętego stanem wyjątkowym - informuje nasz reporter Mateusz Chłystun.



Obecna sytuacja nie jest łatwa dla mieszkańców z dwóch względów. Po pierwsze wciąż nie mogą przywyknąć do widoku policyjnych i wojskowych kolumn w swojej najbliższej okolicy (Białowieża to spokojna wieś w samym sercu Puszczy Białowieskiej), a po drugie - sen z powiek większości z nich spędza fakt, że w bliskiej okolicy mogą być ludzie, którzy walczą o przetrwanie.



11:30 Ratownicy PCPM informują:

Wychłodzona 24-letnia kobieta potrzebuje pomocy medycznej - usłyszeliśmy podczas pełnienia 24-godzinnego dyżuru w słuchawce telefonu. Z powodu silnego bólu kolana i uda nie jest w stanie iść - doprecyzowali aktywiści, którzy znaleźli ją w środku lasu. Wyruszyliśmy w teren.

11:00 Premier spotka się w Zagrzebiu z premierem Chorwacji

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy i zagrożenia geopolityczne będą tematami spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.



Premier przebywa we wtorek w Budapeszcie, gdzie odbywa się spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej poświęcone sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.



09:47 Nadbużańska SG: W nocy spokojnie na lubelskim odcinku granicy polsko-białoruskiej

W nocy z poniedziałku na wtorek było spokojnie na lubelskim odcinku granicy polsko-białoruskiej. Nie zanotowaliśmy żadnych niepokojących zdarzeń - poinformował rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kapitan Dariusz Sienicki.



Polsko-białoruski odcinek granicy w woj. lubelskim przebiega wzdłuż Bugu i liczy 171 km.





09:10 Białoruś: 118 migrantów opuściło kraj w poniedziałek

118 migrantów odleciało w poniedziałek z lotniska w Mińsku "w trybie indywidualnym" - poinformowało we wtorek białoruskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Jak dodano, kolejne osoby mają wylecieć jeszcze dziś.



"Struktury MSW pomogły im w przygotowaniu dokumentów i przejściu przez granicę. Dzisiaj jeszcze grupa zagranicznych obywateli znajduje się na lotnisku w Mińsku i oczekuje na powrót do krajów swojego obywatelstwa" - powiedział przedstawiciel MSW, cytowany przez agencję Interfax.by.



Jego zdaniem, władze współpracują z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM), by podjąć działania na rzecz powrotu do krajów pochodzenia chętnych migrantów, znajdujących się na granicy białorusko-polskiej.

09:00 Jakub Kumoch: Białoruś w imieniu Rosji testuje zdolność obronną polskiej granicy

"Białoruś w imieniu Rosji testuje zdolność obronną polskiej granicy" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Jak dodał gość Roberta Mazurka, "jest to zasada geparda".





08:24 Ostatniej doby zanotowano 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy

Ostatniej doby zanotowano 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała we wtorek Straż Graniczna. 66 cudzoziemcom wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju.



"Wczoraj tj. 22.11 na polsko-białoruskiej granicy odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wobec 66 cudzoziemców funkcjonariusze SG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę" - czytamy na profilu Straży Granicznej.



Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

07:40 Wyniki najnowszego sondażu

Połowa Polaków uważa, że w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią rząd powinien włączyć w sprawę inne państwa sojusznicze oraz międzynarodowe instytucje, takie jak Frontex - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Niewiele osób jest za tym, by przyjąć migrantów lub by nawiązać rozmowy z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

07:30 Premier z wizytą na Węgrzech

Premier Mateusz Morawiecki uda się we wtorek do Budapesztu na spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy będą rozmawiać o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.



Spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, zostało zwołane na prośbę premiera Morawieckiego. "Pan premier poprosił o zwołanie Grupy Wyszehradzkiej właśnie ze względu na sytuację geopolityczną, która ma aktualnie miejsce" - mówił rzecznik rządu Piotr Müller w poniedziałek w Polsat News.



Centrum Informacyjne Rządu zapowiedziało, że szczyt poświęcony będzie bieżącej sytuacji na granicy Unii Europejskiej. "Spotkanie służy koordynacji wspólnych działań państw Unii Europejskiej oraz NATO" - poinformowało CIR w komunikacie.





07:00 Kolejne zatrzymania "kurierów"

Sześć kolejnych osób, które przewoziły migrantów zatrzymała ostatniej doby podlaska policja. W samochodach przewozili 23 osoby nielegalnie przebywające w Polsce - podała we wtorek rano podlaska policja.



Zatrzymani w związku z pomocnictwem w nielegalnym przekroczeniu granicy tzw. kurierzy to dwóch obywateli Uzbekistanu oraz obywatele Turcji, Sri Lanki, Kazachstanu i Polak.



Do zatrzymania samochodów przewożących migrantów doszło w Skustelach, Piątnicy, Narwi, Starych Gutach i Bielsku Podlaskim.