Sąd Rejonowy w Hajnówce (Podlaskie) aresztował wieczorem dwóch mężczyzn podejrzanych o zniszczenie w Świnorojach (Podlaskie) samochodów osób związanych z inicjatywą Medycy na Granicy. Wobec podejrzanej o to samo kobiety organ zastosował m.in. poręczenie majątkowe.

W środę policja zatrzymała trzy osoby podejrzewane o związek z przestępstwem: dwóch mężczyzn w wieku 23 i 25 lat oraz 23-letnią kobietę (zdjęcie ilustracyjne). / RMF FM

Medycy na Granicy to inicjatywa osób z wykształceniem medycznym, które w strefie przy granicy z Białorusią pomagały imigrantom potrzebującym pomocy.



Do zniszczenia pięciu aut należących do grupy doszło w nocy z soboty na niedzielę. Na opublikowanych wtedy w mediach społecznościowych przez Medyków na Granicy zdjęciach widać było, że auta mają powybijane szyby, potłuczone reflektory, zniszczoną karoserię; samochody miały też poprzebijane opony.



W środę policja zatrzymała trzy osoby podejrzewane o związek z tym przestępstwem: dwóch mężczyzn w wieku 23 i 25 lat oraz 23-letnią kobietę. To mieszkańcy Białegostoku, jak podawała policja - związani z miejscowym środowiskiem pseudokibiców. Do śledztwa zabezpieczono ich telefony komórkowe, laptopy oraz niebezpieczne narzędzia - maczety i noże.



Cała trójka usłyszała zarzuty zniszczenia mienia. Grozi za to do pięciu lat więzienia. Wszystkie te osoby nie przyznają się, odmówiły składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.



Dwa, a nie trzy miesiące aresztu

Prokuratura Rejonowa w Hajnówce skierowała do sądu wnioski o 3-miesięczne areszty dla wszystkich podejrzanych. Jak poinformował szef hajnowskiej prokuratury Jan Andrejczuk, sąd uwzględnił wnioski o areszt obu mężczyzn, z tym że nie na trzy, a na dwa miesiące.



W przypadku podejrzanej kobiety sąd oddalił wniosek śledczych o aresztowanie. Organ zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 10 tys. zł, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.



Prokuratura nie wyklucza złożenia zażalenia, ale decyzję podejmie po zapoznaniu się w przyszłym tygodniu z uzasadnieniem decyzji sądu.

W związku ze zniszczeniem aut, działacze inicjatywy Medycy na Granicy zakończyli nieco wcześniej, niż planowali, swoją misję medyczną przy granicy z Białorusią. Od 16 listopada ich działania przejął Poland Emergency Medical Team PCPM - Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM, który pełni 24-godzinne dyżury w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, poza strefą objętą stanem wyjątkowym.