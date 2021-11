Straż graniczna informuje o kolejnej niebezpiecznej sytuacji przy granicy. "Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa prawie 200 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę" – czytamy na Twitterze SG. Jak informują służby, poszkodowanych zostało dwóch cudzoziemców oraz polski żołnierz

Kolejna grupa migrantów próbowała sforsować polsko - białoruską granicę. Doszło do tego na odcinku ochranianym przez placówkę straży granicznej w Czeremsze / Kancelaria premiera /

Natomiast rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa przekazał PAP, że po godz. 22 w czwartek blisko 80 policjantów interweniowało w okolicach Wólki Terechowskiej niedaleko Czeremchy, w związku z próbą nielegalnego przekroczenia granicy.

Kolejna grupa migrantów próbowała sforsować polsko - białoruską granicę. Doszło do tego na odcinku ochranianym przez placówkę straży granicznej w Czeremsze.

Poszkodowanych zostało dwóch cudzoziemców oraz polski żołnierz - informują służby.

Schemat działania był niemal identyczny, jak podczas poprzednich tego typu incydentów. Polskich funkcjonariuszy próbowano oślepić lampami stroboskopowymi, w ich stronę poleciały także kamienie. Całemu incydentowi przyglądali się białoruscy funkcjonariusze. W grupie, która próbowała przedostać się na polską stronę było około 200 osób.

Straż graniczna poinformowała także, że ostatniej doby zanotowano 217 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. 12 cudzoziemcom wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium naszego kraju - dodała SG.

Trudna sytuacja przy granicy polko-białoruskiej

Od początku roku straż graniczna zanotowała ponad 37 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 8 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.



16 Dywizja Zmechanizowana, której żołnierze wspierają SG i policję poinformowała na Twitterze, że kolejna zmiana jest gotowa do służby na granicy.



Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.



Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na Podlasiu. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bug.