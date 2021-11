Około ośmiu tysięcy obywateli znajdującego się na północy Iraku Regionu Kurdystanu przebywa obecnie na polsko-białoruskiej granicy, gdzie nielegalnie próbują przedostać się do Unii Europejskiej – informuje agencja EFE, powołując się na źródło w rządzie irackiego Kurdystanu.

Udostępnione przez agencję Belta zdjęcie, pokazujące migrantów przy granicy / OKSANA MANCHUK / BELTA / HANDOUT / PAP/EPA

Władze irackiego Kurdystanu prowadzą działania, aby sprowadzić do Iraku wszystkich chętnych do powrotu obywateli kraju, którzy przebywają obecnie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej. Jak informują, działania są skoordynowanych z Bagdadem.

Sytuacja Kurdów oraz innych migrantów znajdujących się na polsko-białoruskiej granicy jest zła. Osoby te cierpią z powodu braku bezpieczeństwa, braku podstawowych praw człowieka, co szczególnie dotyka przebywające tam dzieci - zauważył w rozmowie z EFE Lawk Ghafuri, zajmujący się kontaktem z mediami urzędnik rządu autonomicznego Regionu Kurdystanu. Nie wiemy, ile osób wyraziło zainteresowanie powrotem do kraju - dodał.



"Jestem głęboko zaniepokojony losem naszych obywateli oraz wszystkich osób cierpiących przy unijnej granicy. Ich dobrobyt jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Osoby te zostały oszukane i wykorzystane przez działające poza granicami kraju siatki przemytników ludzi. Wspólnie z naszymi sojusznikami pracuję nad tym, by zapewnić im ochronę i bezpieczeństwo" - napisał w niedzielę, po rozmowie z urzędnikiem niemieckiego MSZ, na swoim Twitterze premier Regionu Kurdystanu Masrour Barzani.



Niels Annen, sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Niemiec, przyznał, że jego rząd razem z władzami irackiego Kurdystanu pracuje nad zatrzymaniem wykorzystywania migrantów przez rządu Białorusi. "Zrobimy wszystko, by zatrzymać Łukaszenkę, który fałszywymi obietnicami wabi ludzi i transportuje ich na granicę Unii Europejskiej" - podał kurdyjski portal Rudaw, cytując słowa niemieckiego polityka.



"Niestety białoruski reżim jest dobrze przygotowany do tego, by używać tych ludzi w charakterze karty przetargowej przeciwko UE. Obywatele Kurdystanu powinni być świadomi, że ich podróż nie osiągnie zamierzonego skutku, ponieważ służy jedynie wywieraniu politycznej presji przez rząd Łukaszenki" - powiedział w czwartek rzecznik kurdyjskiego rządu Jotiar Adil.

18 listopada specjalny lot z Mińska dla obywateli Iraku

Rzecznik irackiego MSZ Ahmed As-Sahaf poinformował, że władze Iraku na 18 listopada zaplanowały specjalny lot z Mińska dla swoich obywateli, którzy zdecydowali się wrócić do kraju.

Irak już wcześniej wysłał na granicę polsko-białoruską dyplomatów z placówek w Moskwie i Warszawie oraz zamknął konsulaty białoruskie w Irbilu i Bagdadzie, gdzie wydawano Irakijczykom wizy turystyczne.