W środę strażnicy graniczni zanotowali ponad 430 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej – przekazała straż graniczna.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

"Od początku kryzysu migracyjnego (sierpień) na pograniczu polsko-białoruskim doszło do ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy" - poinformowała w czwartek rano na Twitterze Straż Graniczna.



Wskazano, że w środę pogranicznicy odnotowali 433 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymanych zostało 9 osób: 6 obywateli Iraku, 2 obywateli Syrii i obywatela Turcji.



Dodano, że wobec 67 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.



Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.



Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Od początku ogłoszenia stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią wydano 1562 zezwolenia na wjazd do strefy objętej ograniczeniami. Większość składanych wniosków motywowana jest koniecznością odwiedzin krewnych.