Niemiec Karl Geiger po skoku na 140,5 m jest liderem po pierwszej serii finałowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Piąty jest Japończyk Ryoyu Kobayashi, który umocnił się na prowadzeniu w turnieju. Do drugiej serii awansowali Piotr Żyła i Dawid Kubacki.

Karl Geiger / Grzegorz Momot / PAP

Kobayashi wygrał dotychczasowe trzy konkursy turnieju i zmierzał po "Wielkiego Szlema", co byłoby powtórką jego wyczynu sprzed trzech lat. Po pierwszej serii Japończyk jest piąty (133,5 m), ale w klasyfikacji generalnej TCS jego przewaga nad Mariusem Lindvikiem wzrosła do 33,9 pkt. Norweg nie popisał się w pierwszej serii, skacząc tylko 126 m, co daje mu 23 miejsce. Na trzecie miejsce w turnieju wskoczył Geiger, który traci do Kobayashiego 36 punktów.



W pierwszej serii podczas rywalizacji KO doszło do "bratobójczego" starcia Polaków. Piotr Żyła o 2,4 pkt pokonał Dawida Kubackiego, mimo że obaj wylądowali na 128 m. Ostatecznie Kubacki także znalazł się w drugiej serii wśród pięciu najlepszych "szczęśliwych przegranych", którzy wywalczyli awans.



Żyła zajmuje 15. miejsce, a Kubacki 17.



Szybko z konkursem pożegnał się Andrzej Stękała, który przegrał rywalizację w parze z Austriakiem Clemensem Aignerem. Polak skoczył 123 m, a jego rywal o 5,5 metra dalej. Stękała ukończył konkurs na 39. miejscu.

W dzisiejszych kwalifikacjach odpadli: Jakub Wolny i Paweł Wąsek.