Trener norweskich skoczków narciarskich Alexander Stoeckl będzie prawdopodobnie nieobecny podczas piątkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen, ponieważ zdecydował się pozostać przy Mariusie Lindviku. Zawodnik przebywa w szpitalu w Innsbrucku.

Trener norweskich skoczków narciarskich Alexander Stoeckl / /JFK / PAP/EPA

22-letni Lindvik, który był trzeci w pierwszym konkursie TCS (we wtorek w Obersdorfie), nie wystartował w środę w kwalifikacjach do noworocznych zawodów w Ga-Pa z powodu pogorszenia się jego stanu zdrowia. Chodzi o duże problemy z zębem.

Stoeckl odwiózł go do Innsbrucka i zdecydował, że pozostanie tam do operacji.



Bedzie to znacznie poważniejszy zabieg niż myśleliśmy. Chirurdzy muszą dostać się do zęba od zewnątrz. Marius przejdzie operację w czwartek wieczorem lub w piątek. Zdecydowałem, że będę z nim przebywał tak długo, jak będzie potrzeba - wyjaśnił Stoeckl norweskim mediom.