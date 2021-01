Zakopane jest w ten weekend gospodarzem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za nami treningi skoczków, a o godz. 18 rozpoczęły się kwalifikacje. Na sobotę natomiast zaplanowano zmagania drużynowe. W niedzielę odbędą się zawody indywidualne. W zimowej stolicy Polski do tej pory odbyło się 49 konkursów tej rangi.

Jakub Wolny podczas sesji treningowej / Grzegorz Momot / PAP

W Zakopanem ruszyły kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na liście startowej znalazło się 56 zawodników - w tym siedmiu biało-czerwonych: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek, Klemens Murańka i Jakub Wolny.



Już po treningach

Świetnie czuje się w Zakopanem Yukiya Sato. Japończyk uzyskał najlepsze wyniki w obu treningach. Spośród polskich skoczków najlepiej zaprezentowali się Dawid Kubacki i Andrzej Stękała.











Słabe odległości zanotował natomiast lider Pucharu Świata Norweg Halvor Egner Granerud.

Wyniki po drugiej serii treningowej

1.Yukiya Sato - 136,5 m

2.Pius Paschke - 134,5 m

3.Markus Eisenbichler - 127,5 m

...

4.Andrzej Stękała - 136,5 m

6.Dawid Kubacki - 127,5 m

18.Kamil Stoch - 120,5 m

24.Piotr Żyła - 120 m

26.Paweł Wąsek - 122 m

26.Klemens Murańka - 122,5 m

33.Jakub Wolny - 115,5 m

Stoch trzeci w klasyfikacji generalnej

Granerud po triumfie w niemieckim Titisee-Neustadt wrócił na zwycięską ścieżkę i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata - o 264 punkty wyprzedza Niemca Markusa Eisenbichlera. Norweg na przełomie listopada i grudnia wygrał pięć konkursów z rzędu, ale później zawiódł w Turnieju Czterech Skoczni, który padł łupem Kamila Stocha.



W klasyfikacji generalnej Stoch jest trzeci ze stratą 326 pkt do Graneruda. Kolejne miejsca zajmują Kubacki i Żyła. Biało-czerwoni nadal prowadzą w Pucharze Narodów, ale nad Norwegami mają już tylko 18 pkt przewagi.

Jak powstała Wielka Krokiew?

Wielka Krokiew została usytuowana na północnym zboczu góry Krokiew w tatrzańskim reglu. Inicjatorem powstania skoczni i jej projektantem był ówczesny zakopiański planista, artysta, społecznik i dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem Karol Stryjeński.



W pracach budowlanych brało udział wojsko. Żołnierze za pomocą materiałów pirotechnicznych profilowali zbocze. Według kosztorysu budowa Wielkiej Krokwi kosztowała 20 300 ówczesnych złotych, z czego najwięcej kosztowało opłacenie robotników cywilnych (10 660 zł), a na materiały budowlane wydano 1 130 zł. Za 4,5 tys. zł zakupiono parcele pod budowę skoczni.



W dniu otwarcia Wielkiej Krokwi, 22 marca 1925 roku, panowały złe warunki pogodowe - była odwilż i padał deszcz. Mimo to odbył się inauguracyjny konkurs, w którym wzięło udział 19 skoczków. Pierwszym rekordzistą zakopiańskiego obiektu został Wojciech Gąsienica-Sieczka, który uzyskał 36 metrów.



Po śmierci Stryjeńskiego skocznia nosiła jego imię aż do 1989 roku, gdy jej patronem został Stanisław Marusarz.



Pierwsze zawody o randze międzynarodowej na Wielkiej Krokwi odbyły się w 1929 roku - były to mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Kolejne zorganizowano pod Tatrami 19 lutego 1939 roku. Zakopane gospodarzem MŚ było jeszcze w 1962 roku. Przed ich rozpoczęciem skocznię przebudowywano, powstał m.in. nowoczesny stadion i trybuny boczne.



Natomiast zawody Pucharu Świata po raz pierwszy rozegrano pod Giewontem w 1980 roku. W pierwszym konkursie na Średniej Krokwi triumfował Stanisław Bobak, a następnego dnia na dużym obiekcie najlepszy był Piotr Fijas.



Na kolejną wizytę światowej czołówki Zakopane czekało 10 lat - w 1990 roku zwyciężył słynny Niemiec Jens Weissflog, ale potem znów nastąpiła przerwa, tym razem sześcioletnia.

Era Adama Małysza

Od 1996 roku konkursy PŚ na Wielkiej Krokwi odbywały się już z udziałem Adama Małysza. Skoczek z Wisły zwyciężył tu cztery razy: w 2002, dwukrotnie w 2005 oraz w 2011 roku.



Wydarzenia z konkursu rozegranego 23 stycznia 2011 roku kibice zapamiętali na długo. Małysz, który wygrał dwa dni wcześniej, przy lądowaniu przewrócił się, ale godnie go zastąpił Kamil Stoch odnosząc wtedy pierwszy w karierze pucharowy triumf.



Trzykrotny mistrz olimpijski kolejne zwycięstwa w Zakopanem odniósł w 2012, 2015, 2017 i 2020 roku, poprawiając dorobek swojego wielkiego poprzednika. Również pięć triumfów na Wielkiej Krokwi ma Austriak Gregor Schlierenzauer (2008, 2009, dwa razy w 2010 roku oraz w 2012).



W XXI wieku obiekt kilkukrotnie był modernizowany. Wielka Krokiew posiada obecnie wymiary K-125 oraz HS 140 i jest największą skocznią narciarską w Polsce. Oficjalny rekord wynosi 147 m. Taką odległość 25 stycznia 2020 roku osiągnął Japończyk Yukiya Sato.