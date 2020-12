Norweg Robert Johansson oddał skok na odległość 139 m i prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Najlepszy z Polaków - Paweł Wąsek - wywalczył szóste miejsce.

Norwegowie zajęli w pierwszej serii trzy najwyższe lokaty - Robert Johansson był pierwszy, Halvor Egner Granerud - drugi (135,5 m), a Marius Lindvik - trzeci (131,5 m).

Paweł Wąsek oddał skok na odległość 128 m i wywalczył sobie szóste miejsce. Wąsek traci do lidera 18,3 pkt. Do drugiej serii awansował także Aleksander Zniszczoł, któremu skok na 113,5 m zapewnił 29. miejsce.

Pozostali biało-czerwoni nie zakwalifikowali się do drugiej serii: 31. był Maciej Kot (114 m), 35. Stefan Hula (109,5 m), 42. Tomasz Pilch (97 m), a 44. Jakub Wolny (94 m).



Zawody bez Austriaków

Na liście startowej w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu było 51 zawodników, ale nie przystąpił do nich żaden z sześciu Austriaków. Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) powiadomiła w niedzielę, że testy na obecność koronawirusa dały pozytywny wynik u Daniela Hubera, Thomasa Lacknera, Manuela Fettnera i Jana Hoerla. Zdecydowano, że także pozostali zawodnicy z tego kraju, którzy mieli negatywny rezultat badania (Markus Schiffner i Maximilian Steiner) nie wystąpią tego dnia.



Aleksander Zniszczoł, który w sobotnim konkursie wywalczył szóstą lokatę, w niedzielnych kwalifikacjach wylądował na 128. metrze, co dało mu piąte miejsce. Pozostali biało-czerwoni uplasowali się poza czołową "20".



Trener Michal Dolezal nie powołał na zawody w Rosji czołowych polskich skoczków: Piotra Żyły, Dawida Kubackiego i Kamila Stocha.