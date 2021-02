Skoczkowie narciarscy rywalizują dziś w rumuńskim Rasnovie o indywidualne punkty Pucharu Świata. Najlepiej radzi sobie Dawid Kubacki, który po pierwszej serii uplasował się na trzecim miejscu. Prowadzą ex aequo Halvor Egner Granerud oraz Manuel Fettner.

Dawid Kubacki / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

W Rasnovie zorganizowano dziś zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polskę reprezentuje siedmiu zawodników:



Kamil Stoch,

Dawid Kubacki,

Piotr Żyła,

Andrzej Stękała,

Paweł Wąsek,

Klemens Murańka,

Jakub Wolny.

Pierwszy spośród Polaków na belce startowej pojawił Paweł Wąsek, który oddał skok o długości 89,5 metra. Nie dało mu to awansu do serii finałowej. Na odległość 93 metrów poleciał natomiast Klemens Murańka. O pół metra bliżej wylądował Jakub Wolny.



Andrzej Stękała, bohater zawodów w Zakopanem skoczył na odległość 90,5 metra. Nieco dalej, bo na 93. metrze, uplasował się Piotr Żyła.

Kamil Stoch pofrunął na odległość 92,5 metra. Najdalej skoczył Dawid Kubacki. Wynik skoczka to 95,5 metra. Dało mu to trzecią pozycję.



Po pierwszej serii ex aequo prowadzą Halvor Egner Granerud oraz Manuel Fettner. Co ciekawe, Stoch, podobnie jak Granerud, dostał od czterech sędziów noty po 19 pkt.