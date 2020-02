Dawid Kubacki zajmuje trzecie, a Piotr Żyła piąte miejsce po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Z Polaków w finale wystąpi jeszcze 21. Kamil Stoch. Prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Dawid Kubacki / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

Kobayashi uzyskał aż 141,5 i ma 6,1 pkt przewagi nad drugim Stefanem Kraftem. Austriak skoczył 138 m. Odległość Kubackiego to 136 m, a jego strata do lidera wynosi 9,8 pkt.



Czwarty jest lider klasyfikacji generalne PŚ Niemiec Karl Geiger - 132 m. Żyła uzyskał 132,5 m, a Stoch 130 m.



Do drugiej serii nie awansowali: 41. Aleksander Zniszczoł - 109 m, 45. Andrzej Stękała - 98 m i 46. Klemens Murańka - 98,5 m.