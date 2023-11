Norweg Johann Andre Forfang wygrał kwalifikacje do drugiego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. W zawodach nie zobaczymy Kamila Stocha ani Aleksandra Zniszczoła, którzy oddali fatalne skoki. W czołówce kwalifikacji znalazł się natomiast Piotr Żyła.

Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

Sobotni konkurs okazał się bardzo słaby w wykonaniu polskich skoczków. Punkty zdobył tylko Dawid Kubacki, który zajął 21. miejsce. Poza czołową "30" znaleźli się: Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Kamil Stoch.

Nasi zawodnicy po wczorajszych zawodach zapowiadali, że chcą lepiej zaprezentować się w niedzielę. Niestety te plany w kontekście Stocha i Zniszczoła zostały zweryfikowane już w kwalifikacjach.

Stoch skoczył zaledwie 87,5 m i został sklasyfikowany na 51. miejscu. Jeszcze gorzej zaprezentował się Zniszczoł, który po skoku na 79. metr, zajął ostatnie miejsce.

Warto zwrócić uwagę, że do udziału w kwalifikacjach zgłosiło się zaledwie 54. zawodników. Oznaczało to, że do konkursu nie awansuje zaledwie 4. Zadanie było jeszcze łatwiejsze, że w trakcie rywalizacji zdyskwalifikowany został Decker Dean z USA.

Dobrze spisał się natomiast Piotr Żyła. 31. zawodnik wczorajszego konkursu w dzisiejszych kwalifikacjach skoczył 133,5 m i zajął 5. miejsce. Dawid Kubacki doleciał do 123 metra i uplasował się na 22. pozycji.

Do konkursu awansował jeszcze Paweł Wąsek (114 m, 32 miejsce).

Kwalifikacje wygrał Norweg Johann Andre Forfang, który skoczył 134,5 m. Wyprzedził dwóch Niemców: Andreasa Wellingera (136 m) i Stephana Leyhe (139 m).

Początek konkursu o 16:15.