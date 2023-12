Piotr Żyła zajmuje 17. miejsce, a Dawid Kubacki jest 23. po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Prowadzi reprezentant gospodarzy Karl Geiger. Paweł Wąsek i Andrzej Stękała znaleźli się poza czołową "30" i nie awansowali do finału.

Czterech polskich skoczków narciarskich występuje w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Klingenthal / FILIP SINGER / PAP/EPA

Żyła skoczył 132,5 m i otrzymał notę 129,6 pkt. Kubacki po próbie na 128 m uzyskał 123,8 pkt.



Geiger osiągnął 141 metrów, a jego nota to 148,4 pkt. Kolejne miejsca zajmują Słoweńcy Anze Lanisek (141,5 m), który traci do lidera 1,1 pkt oraz Lovro Kos (142,5) - 2,7 pkt straty.



Lider klasyfikacji generalnej Stefan Kraft plasuje się na piątej pozycji. Austriak skoczył 134,5 m i ma 5,7 pkt straty do Geigera.



Wąsek osiągnął 126,5 m i 112,6 pkt, co dało mu 37. pozycję, 40. był Stękała - 124,5 m i 110,3 pkt.



Maciej Kot został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach za nieprzepisowy kombinezon.



Początek drugiej serii o godzinie 17.07.