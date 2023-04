Anże Lanisek skoczył 239,5 m i dostał od sędziów cztery "20". Na półmetku Słoweniec jest liderem konkursu kończącego sezon Pucharu Świata w skokach. Najlepszym z Polaków po pierwszej serii jest Aleksander Zniszczoł, który zajmuje 14. miejsce po skoku na 226 m.

Anże Lanisek / Grzegorz Momot / PAP

Cztery noty "20" od sędziów otrzymał także Austriak Stefan Kraft, który jest trzeci (238,5 m). Drugą pozycję zajmuje Domen Prevc (237,5 m).

Aleksander Zniszczoł popisał się dalekim lotem na 226 m i zajmuje 14. miejsce.

Kamil Stoch wylądował na 216 m. Piotr Żyła doleciał do 221,5 m i zgromadził dokładnie tyle punktów co Stoch. Polacy zajmują ex aequo 18. lokatę.

Identyczną odległość jak Stoch uzyskał Paweł Wąsek. Lot na 216 m daje mu 25. miejsce.

W finałowym konkursie sezonu tradycyjnie udział bierze 30 zawodników z czołówki klasyfikacji generalnej. Brakuje m.in. Dawida Kubackiego, który nie dokończył sezonu z powodu choroby żony. Dzisiaj Kubacki przekazał nowe informacje o stanie zdrowia małżonki.

Kryształowa Kula dla Graneruda

Triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata już wcześniej zapewnił sobie - po raz drugi w karierze - Norweg Halvor Egner Granerud. Za jego plecami finiszowali Austriak Stefan Kraft, Słoweniec Anże Lanisek oraz Dawid Kubacki.

Puchar Narodów - czyli rywalizację drużynową - wygrali w tym sezonie Austriacy, wyprzedzając Norwegię, Słowenię i Polskę.