"Nasze pojedynki z Amerykanami kończyły się różnymi wynikami. Myślę, że delikatna przewaga psychologiczna może być po naszej stronie, ale ten mecz to będzie nowa historia. Spotkanie fazy pucharowej, po którym przegrany odpada, to jest zupełnie inny kaliber meczu, niż faza grupowa także to będzie nowe otwarcie, nowa bitwa" - mówił przed ćwierćfinałem z USA przyjmujący reprezentacji Polski Aleksander Śliwka. Czy Polakom uda się pokonać Amerykanów po raz drugi w trakcie mistrzostw świata? Przekonamy się już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia wyniku spotkania na żywo!