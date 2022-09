Chcecie zobaczyć na żywo mecze siatkarskich mistrzostw świata w Polsce? Mamy dla Was bilety na ekscytujące starcia 1/8 finału. We wtorek w Gliwicach zagrają Serbia z Argentyną i Brazylia z Iranem. Poniżej szczegóły zgłoszeń, czekamy tylko dziś do południa!