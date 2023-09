Polscy siatkarze przegrywają 0:1 w setach ze Słowenią w półfinale mistrzostw Europy. Biało-czerwoni ponieśli porażkę w pierwszej partii spotkania w Rzymie 23:25. Zwycięzca tego meczu w sobotnim finale zmierzy się z triumfatorem pojedynku broniących tytułu Włochów z Francuzami, który rozpocznie się o godz. 21:00.

Mecz Polski ze Słowenią odbywa się w rzymskiej hali Palazzo dello Sport.

Na cztery ostatnie spotkania Polski i Słowenii w europejskim czempionacie aktualni wicemistrzowie świata nie wygrali żadnego. Najbliżej byli w 2015 roku, gdy przeciwnicy po raz pierwszy zamknęli im drogę do sukcesu, bowiem przegrali w tie-breaku 14:16.



W dwóch ostatnich edycjach rozgrywek Polacy trafiali na Słoweńców w półfinale. Zarówno w 2019, jak i 2021 roku ponieśli porażki w czterech setach.



Nie podchodzimy do tego spotkania z obawami, ani nie rozpatrujemy rywalizacji ze Słoweńcami tylko w kontekście mistrzostw Europy, zwracamy uwagę na całą historię zmagań z nimi. Wiemy o tym, że zawsze decydują detale - podkreślił Paweł Zatorski.



Obie ekipy przeszły podobną drogę do czwartkowego półfinału i są niepokonane. Nieco więcej kłopotów mieli Słoweńcy, którzy w 1/8 finału byli blisko odpadnięcia z rozgrywek, bowiem przegrywali z Turcją już 0:2. Ostatecznie wygrali jednak 3:2. Aktualni liderzy światowego rankingu Polacy mają za sobą trudne starcie w ćwierćfinale z Serbami, których pokonali 3:1.



Również dziś obrońcy tytułu, a także aktualni mistrzowie świata Włosi zmierzą się z mistrzami olimpijskimi z Tokio Francuzami.