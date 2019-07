To w kalendarzu polskich siatkarek bardzo intensywny czas: niedługo po powrocie z turnieju finałowego Ligi Narodów w chińskim Nankinie biało-czerwone powalczą o olimpijskie bilety do Tokio. W ramach przygotowań do tej sierpniowej batalii podopieczne Jacka Nawrockiego zagrają w najbliższy weekend w Ostrowcu Świętokrzyskim w towarzyskim turnieju z udziałem reprezentacji Białorusi i Czech. Mamy dla Was VIP-owskie zaproszenia na tę imprezę!

