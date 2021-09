W ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy polscy siatkarze mierzą się z Ukrainą. Stawką jest awans z pierwszego miejsca w grupie A. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania!

Radość polskich siatkarzy podczas meczu mistrzostw Europy grupy A z Belgią / /Łukasz Gągulski / PAP

Od tego jak potoczy się mecz z Ukrainą, zależy czy Polacy zakończą rywalizację w grupie na pierwszym czy na drugim miejscu. To jaką lokatę zajmiemy, ma z kolei wpływ na to, z kim zagramy w 1/8 finału. Pierwsza drużyna grupy A zmierzy się z czwartym zespołem grupy C. Z kolei druga drużyna grupy A zmierzy się z trzecią drużyną grupy C. Pierwsze miejsce w tej grupie zapewnili sobie Holendrzy, o kolejne miejsca walczą Rosjanie, Turcy i Finowie.



Ukraińcy są pewni awansu do kolejnej fazy turnieju.

Polska - Ukraina



Polska:Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Piotr Nowakowski, Fabian Drzyzga, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Damian Wojtaszek (libero) oraz Paweł Zatorski



Ukraina: Dmytro Wieteskij, Ołeh Płotnicki, Maksym Drozd, Jurij Semeniuk, Ilja Kowalow, Witalij Szczytkow, Denis Fomin (libero)







/CEV /