Słowenia wyeliminowała Polskę z trzech ostatnich edycji mistrzostw Europy. Dziś siatkarze z obu krajów znów się spotykają. Biało-czerwoni postarają się zdjąć słoweńską klątwę, a pomóc mają im w tym kibice, którzy wypełnili katowicki Spodek. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu Polska – Słowenia, początek o 17:30!

Polacy ze Słoweńcami zagrają o finał / CEV.eu /

Polska to rywal, z którym Słoweńcy bardzo lubią grać na mistrzostwach Europy. Niejednokrotnie mówili o tym słoweńscy zawodnicy, świadczą też o tym wyniki. W 2015 roku po pełnym dramaturgii meczu, w ćwierćfinale ME Słoweńcy wygrali z biało-czerwonymi 3:2. W 2017 roku Polacy trafili na Słowenię w fazie play-off i znów przegrali, tym razem 0:3. W 2019 roku Słowenia stanęła na drodze Polaków do finału i znów okazała się lepsza, bo wygrała 3:1. Co gorsza, jedyne spotkanie Polaków ze Słoweńcami w tym roku, w Lidze Narodów, również zakończyło się porażką podopiecznych Vitala Heynena.

Czy to oznacza, że w dzisiejszym półfinale są bez szans? Niekoniecznie. Po pierwsze, Polacy z każdym meczem turnieju grają coraz lepiej. W ćwierćfinale z Rosjanami grali wręcz koncertowo. Po drugie, biało-czerwoni udowodnili, że potrafią utrzeć nosa Słoweńcom w meczach o stawkę. W Gdańsku, gdzie rozgrywany był turniej kwalifikacyjny do igrzysk, Orły pokonały gości 3:1. Po trzecie, Spodek jest wypełniony po brzegi i kibice zrobią wiele, by zmotywować reprezentantów Polski do walki.

Polska - Słowenia



Polska: Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek, Damian Wojtaszek oraz Paweł Zatorski, Grzegorz Łomacz, Łukasz Kaczmarek



Słowenia:Tonecek Stern, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Dejan Vincic, Tine Urnaut, Klemen Cebulj, Jani Kovacic (libero) oraz Rok Mozic