Polscy siatkarze są już po ostatnim treningu w turyńskiej Pala Alpitour przed wieczornym meczem z Serbami w III rundzie mistrzostw świata. Biało-czerwonym humory dopisywały, a na boisku nie brakowało im siły. Przed meczem o 20:30 problem mają Serbowie. Jak donosi dziennikarz RMF FM Wojciech Marczyk, pierwszy rozgrywający kadry Nikola Jovović zszedł z treningu kulejąc.

Biało-czerwoni wkładali dużo siły w kolejne zagrania, mając świadomość, że będzie to niezbędne podczas wieczornego pojedynku. Zawodnicy z Bałkanów w środę rozgromili Włochów 3:0 i imponowali przede wszystkim siłą serwisu.

Podopieczni Vitala Heynena mają świadomość, że tym razem czeka ich znacznie trudniejsze zadanie niż w ich poprzednim pojedynku z ekipą Nikoli Grbica, którą pokonali na koniec drugiej rundy bez straty seta. Na czwartkowych zajęciach nie brakowało jednak uśmiechów i żartów. Dodatkową wesołość zapewniła im niedawna specjalna przesyłka. Michał Kubiak na początku MŚ stwierdził, że nie lubi piłki nożnej, bo uważa ją za prostą grę dla mas, która nie ma mu nic do zaoferowania. Naraził się tym samym na krytykę sympatyków futbolu.

Sam się tym zbytnio nie przejął, a kilka dni później zrobił do tego aluzję, rozmawiając o swoich kłopotach żołądkowych wywołanych - jego zdaniem - nie najlepszej jakości jedzeniem w Złotych Piaskach. Na pytanie, jak sobie zorganizował poranny posiłek skoro nie poszedł na śniadanie w hotelu, odparł, że ma batony Anny Lewandowskiej.

Ostatnie kilkanaście minut czwartkowych zajęć Polaków oglądali z boku czekający na swoją kolej Serbowie. Gdy weszli na boisko, to potwierdzili swoją postawą, że wieczorem nie grozi im raczej równie słaby występ co w poprzednim spotkaniu z biało-czerwonymi, gdy na koniec drugiej rundy przegrali gładko 0:3. Wówczas jednak byli już pewni awansu do "szóstki".

Teraz drużyna z Bałkanów potrzebuje już tylko wygranego seta w pojedynku z obrońcami tytułu, by mieć zagwarantowane miejsce w półfinale, a punktu, by awansować do niego z pierwszego miejsca w grupie J.

Jak donosi nasz dziennikarz Wojciech Marczyk, pierwszy rozgrywający Serbów schodził dziś z boiska kulejąc. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie grał wieczorem. Nie wiadomo również, jak poważny jest uraz zawodnika.



Mecz Polska - Serbia w III fazie mistrzostw świata rozpocznie się o godz. 20.30.

W piątek o 21.15 biało-czerwoni zmierzą się z Włochami.