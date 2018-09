Polscy siatkarze w meczu 3. rundy mistrzostw świata z Włochami zagrają w Turynie o przypieczętowanie awansu do półfinału. Biało-czerwoni potrzebują seta, by zagwarantować sobie dostanie się do niego z pierwszego miejsca w tabeli. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:15.

REKLAMA