O godz. 20 Ćwierćfinał w hali w Apeldoorn rozpoczął się mecz polskich siatkarzy z Niemcami. Stawką jest awans do półfinału mistrzostw Europy.

Zawodnicy reprezentacji Polski podczas treningu naszej drużyny / Maciej Kulczyński / PAP





Mecz ma szczególne znaczenie dla trenera Vitala Heynena, który w latach 2012-16 prowadził naszych dzisiejszych rywali. Oczywiście, że patrzę na niemiecką kadrę jako na 'mój zespół'. Razem wiele przeżyliśmy - wspaniałe chwile, jak wtedy gdy pięć lat temu wywalczyliśmy brąz mistrzostw świata, czy trudne, gdy nie zakwalifikowaliśmy się do turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro- przyznał Heynen.



W obu tych imprezach Niemcy pod jego wodzą musieli uznać wyższość Polaków. Tych ostatnich Belg poprowadził jak na razie dwukrotnie przeciwko byłym podopiecznym. W meczu towarzyskim pod koniec maja wygrali 3:0, a w dodatkowym secie przegrali 28:30. W poprzednim sezonie zaś trafili na Niemców w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów i ulegli im 1:3. Rywale przerwali wtedy zwycięską passę biało-czerwonych, którzy wcześniej wygrali wszystkie pięć spotkań w tych rozgrywkach.



W obecnych ME mistrzowie świata idą na razie jak burza - w sześciu meczach oddali rywalom tylko seta. Pięć ostatnich pojedynków wygrali 3:0, a w 16 partiach nie pozwolili przeciwnikom dotrzeć do granicy 20 punktów. Niemcy, srebrni medaliści poprzedniego czempionatu Starego Kontynentu, z kolei udział w bieżącej edycji zaczęli od dwóch porażek, a łącznie w fazie grupowej przegrali trzy razy. Z lepszej strony pokazali się ostatnio w 1/8 finału, pokonując Holendrów 3:1.