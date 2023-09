Polscy siatkarze wygrali w Skopje z Macedonią Północną 3:0 (25:12, 25:21, 25:14) w trzecim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy. Kolejnym rywalem podopiecznych trenera Nikoli Grbica będzie we wtorek Dania.

Zdjęcie z meczu Polska-Macedonia Północna / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA

Dla podopiecznych trenera Grbica mistrzostwa Europy to pierwszy oficjalny turniej od wywalczenia historycznego złotego medalu w Lidze Narodów w lipcu.



Z Macedończykami Polacy walczyli o podtrzymanie passy zwycięstw po wygranych 3:0 z Czechami i 3:1 z Holendrami oraz o utrzymanie pozycji lidera grupy C. Ich rywale również mieli na swoim koncie dwa triumfy - 3:1 z Danią i 3:0 z Czarnogórą.



W niedzielnym spotkaniu szansę na debiut w tegorocznej edycji mistrzostw Europy dostali Bartosz Bednorz oraz Jakub Popiwczak, dla Bartosza Kurka był to natomiast pierwszy mecz, który rozpoczął w wyjściowej szóstce.



Biało-czerwoni dobrze otworzyli spotkanie, po ataku Bednorza i błędzie Filipa Sawowskiego prowadzili 4:1. Macedończycy, niesieni gorącym dopingiem publiczności, nie zdeprymowali się, stopniowo odrabiali straty i po efektownym bloku na Bednorzu było po 9. Chwilę później aktualni liderzy światowego rankingu odbudowali jednak przewagę przy zagrywce Kurka (13:9). W kolejnej części seta całkowicie zdominowali rywali, po serii skutecznych bloków było 23:11. Partię zakończył atak Tomasza Fornala (25:12).



Początek drugiej odsłony był wyrównany, dopiero kontry wykorzystane przez Kurka i kilka skutecznych bloków dały Polakom prowadzenie (10:5). Autowe ataki Kurka, Bednorza i Norberta Hubera zmniejszyły dystans (16:17), a po mocnym uderzeniu Nikoli Gjorgiewa było po 19. Końcówka należała jednak do biało-czerwonych, którzy wykorzystali błędy rywali i triumfowali 25:21.



W trzecim secie podopieczni trenera Grbica objęli prowadzenie 7:4 po asie serwisowym Bednorza. Ponownie nie byli w stanie utrzymać dystansu i gdy Huber zaatakował w aut było po 9, chociaż chwilę później odbudowali przewagę przy zagrywce Fornala (16:9). W końcówce kolejnego asa posłał Bednorz, Aleksander Śliwka i Huber dołożyli blok, a Wilfredo Leon zakończył mecz punktową zagrywką (25:14).



Najskuteczniejszymi zawodnikami po stronie aktualnych wicemistrzów świata byli Bednorz, który zanotował 17 punktów, w tym cztery asami serwisowymi, a także Fornal - 16. W szeregach Macedończyków najczęściej punktował Nikola Gjorgiew - 12.



Liderzy światowego rankingu zdominowali niedzielnych rywali przede wszystkim w bloku, bowiem zatrzymali ich 11 razy, a także zagrywką - bezpośrednio zdobyli tym elementem siedem punktów.



Kolejnym rywalem biało-czerwonych, którzy mają już na swoim koncie trzy wygrane i są liderami grupy C, będą Duńczycy, którzy nie odnieśli jeszcze w Skopje zwycięstwa. Przed starciem z Polakami czeka ich jednak jeszcze w poniedziałek mecz z Holandią.

Polska - Macedonia Północna 3:0 (25:12, 25:21, 25:14).



Polska: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Marcin Janusz, Karol Kłos, Bartosz Kurek - Jakub Popiwczak (libero) - Wilfredo Leon, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski (libero).



Macedonia Północna: Gjorgi Gjorgiew, Nikola Gjorgiew, Aleksandar Ljaftow, Filip Madjunkow, Wlado Milew, Filip Sawowski - Darko Angelowski (libero) - Filip Despotowski, Toshe Efremow, Stojan Iliew, Luka Kostikj, Kostadin Richliew (libero)