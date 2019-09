Reprezentacje Polski i Włoch walczą o brązowy medal mistrzostw Europy. Zarówno Polki, jak i Włoszki dokładnie 10 lat temu w Łodzi po raz ostatni stanęły na podium mistrzostw Europy. Do dość niespotykanej sytuacji doszło w drugim secie spotkania. Długą przerwę w meczu spowodowały... problemy z oświetleniem hali.

Stawką meczu jest brązowy medal ME / TOLGA BOZOGLU / PAP/EPA

Polki i Włoszki dokładnie 10 lat temu w Łodzi po raz ostatni stanęły na podium mistrzostw Europy. Reprezentacja Italii triumfowała w turnieju, z kolei biało-czerwone sięgnęły po brązowy medal. Włoszki dwa lata później znalazły się w najlepszej czwórce, lecz przegrały z Turcją mecz o brąz. W kolejnych edycjach oba zespoły nie potrafiły zakwalifikować się do najlepszej czwórki.



Mecz o trzecie miejsce mistrzostw Europy rozgrywał się w zupełnie innej atmosferze niż sobotni półfinał z udziałem Polek i gospodyń. O brązowy medal przyszło Polkom walczyć przy niemal pustej hali. Na boisku kipiało jednak od emocji. Początkowo żaden z zespołów nie potrafił wypracować sobie przewagi, wynik długo oscylował wokół remisu (9:9). Włoszki wyszły na trzypunktowe prowadzenie dopiero po zablokowaniu Malwiny Smarzek-Godek i autowym ataku Natalii Mędrzyk (15:12). Prowadzenie rywalek jeszcze wzrosło przy serwisach Chirichelli. Polki nie potrafiły też zatrzymać na siatce Pauli Egonu. Młoda atakująca była skuteczna w ofensywie i to w dużej mierze dzięki jej grze Włoszki utrzymywały przewagę. Przy niekorzystnym rezultacie na kilka zmian zdecydował się trener Nawrocki. Pojawienie się na zagrywce Marleny Kowalewskiej okazało się dobrym ruchem. "Biało-czerwone" zmniejszyły dystans do przeciwniczek (21:20). Chwilę później, po błędzie w przyjęciu zespołu z Półwyspu Apenińskiego, był remis. Ostatecznie to jednak Włoszki cieszyły się ze zwycięstwa w pierwszym secie (25:23).

Druga odsłona rozpoczęła się od błędów własnych naszego zespołu. Fatalne przyjęcia dały ekipie Davide Mazzantiego prowadzenie (3:0). Później przydarzyła się niespodziewana przerwa w spotkaniu. Włoszkom zaczęło przeszkadzać... oświetlenie w hali. Zawodniczki złożyły protest, który spowodował długą przerwę. Przestój źle wpłynął na zespół Jacka Nawrockiego. Siatkarki z Italii odskoczyły na sześć punktów. Z każdą akcją Włoszki grały coraz lepiej. Nasz zespół nie miał pomysłu na to, jak zatrzymać przeciwniczki, a na dodatek sam nie kończył akcji w ataku.

Włochy - Polska 1:0 (25:23)

Włochy: Malinov, Chirichella, Sylla, Egonu, Folie, Sorokaite, De Gennaro (libero) oraz Parrocchiale

Polska: Wołosz, Kąkolewska, Stysiak, Smarzek-Godek, Alagierska, Mędrzyk, Stenzel (libero) oraz Grajber, Łukasik, Kowalewska