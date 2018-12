Bartosz Kurek kontuzjowany! Najlepszy polski siatkarz, MVP mistrzostw świata i jeden z najlepszych zawodników na świecie opuścił boisko podczas wczorajszego meczu Jastrzębski Węgiel – Onico Warszawa. Stołeczna drużyna wygrała wyjazdowe spotkanie 3:2, ale pytanie, czy nie straciła na kilka spotkań swojego najlepszego, niedawno pozyskanego zawodnika.

Bartosz Kurek doskonale zaczął wczorajsze spotkanie. W pierwszym secie zdobył 12 punktów. W drugiej części gry musiał dostosować się do rozegrania, wygiął ciało, a na twarzy pojawił się grymas bólu. Atakujący próbował dotrwać na parkiecie do końca drugiej partii, jednak tuż przed jej końcem zszedł z boiska i udał się do szatni.

Dziś zawodnika czekają badania, o czym poinformował klub na swoim profilu na Twitterze.



Nieoficjalnie mówi się, że Bartosz Kurek doznał urazu mięśni brzucha. Nie wiadomo jednak, jak poważna jest kontuzja i czy wyeliminuje zawodnika z gry w najbliższym spotkaniu. Już w piątek Onico Warszawa zagra na wyjeździe z Chemikiem Bydgoszcz.