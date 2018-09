Polscy siatkarze kontynuują walkę o obronę tytułu mistrzostw świata. By walczyć o złoto muszą najpierw wygrać półfinał ze Stanami Zjednoczonymi, zespołem który jest dla naszego zespołu bardzo niewygodnym rywalem. W latach 2014-18 ich bilans w spotkaniach z Amerykanami to dwie wygrane i siedem porażek. Z USA nie wygraliśmy już dawno, czas to zmienić. Półfinał mistrzostw świata siatkarzy Polska - USA rozpocznie się o 21.15.

REKLAMA