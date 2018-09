​Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaoferował kandydatowi Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta, Jarosławowi Wałęsie, aby po najbliższych wyborach został pierwszym zastępcą prezydenta. "Jesteś mechanizmem niszczącym" - odparł europoseł PO.

Jarosław Wałęsa / Paweł Supernak / PAP

Bądź pierwszym zastępca prezydenta Gdańska, a za pięć lat będziesz świetnym kandydatem na głównego prezydenta. Okres asymilacyjny jest potrzebny - powiedział do Jarosława Wałęsy obecny prezydenta Gdańska Paweł Adamowicz, który ubiega się o reelekcję.

Propozycja ta została złożona po zakończeniu "Gdańskiej Debaty Gospodarczej - Wybory 2018", zorganizowanej przez Pracodawców Pomorza wspólnie z Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza. Uczestniczyło w niej oprócz Adamowicza i Wałęsy, także czworo pozostałych kandydatów na prezydenta miasta.



Paweł: przeczysz samemu sobie. Mówiłeś, że żądasz od Platformy Obywatelskiej, aby porozumiała się z Nowoczesną. Mamy to porozumienie i poszerzamy się na inne środowiska, a teraz ty stoisz z boku. Paweł, to jest błąd, ty też się tego uczyłeś - odpowiedział Wałęsa na ofertę Adamowicza.



Ale uczyłem się co najmniej od ośmiu lat jako radny. Zapraszam do współpracy - podkreślił prezydent Gdańska.



Wałęsa odparł: Zrozum, że teraz jesteś mechanizmem niszczącym. Koalicja Obywatelska to jest przyszłość.



W swoim końcowym wystąpieniu podczas debaty europoseł PO mówił m.in., że "na samorządności budowała się nowoczesna Polska". To co, osiągnęliśmy przez ostatnie trzy dekady w Polsce to właśnie zasługa samorządu. Niech nikt nie próbuje teraz tego zniszczyć, są zakusy, żeby centralizować władzę w Polsce i ograniczać władzę samorządów - dodał.



Podkreślił, że w tej sytuacji trzeba się jednoczyć. Jestem przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej, która reprezentuje Platformę Obywatelską, Nowoczesną, ale też ruchy miejskie, społeczników, radnych dzielnic. Nie zamykamy się jeszcze w tej formule. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do tego, żeby do nas dołączali, bo wspólnie razem możemy uczynić z Gdańska jeszcze piękniejsze miejsce na świecie - zaznaczył Jarosław Wałęsa.



I tu chcę się zwrócić do mojego przyjaciela, do Pawła: Pawle: nie czas na egoizm. Teraz jest czas, żebyś wrócił do nas. Jest dla ciebie miejsce w Koalicji Obywatelskiej, przyjmiemy cię z otwartymi rękami: wróć. Bo wspólnie razem osiągniemy więcej. Obronimy Gdańsk przed PiS-em i osiągniemy to, czego jeszcze się nie udało zrobić przez ostatnie dekady. Proszę cię, deklaruję to po raz kolejny i zawsze będę to mówił: jestem twoim przyjacielem i razem zrobimy więcej. Zapraszam cię do Koalicji Obywatelskiej - powiedział Wałęsa.



Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska od 20 lat, do niedawna był jednym z liderów PO; zamiar ubiegania się o reelekcję ogłosił w połowie lutego. Kandydatura Jarosława Wałęsy została ogłoszona pod koniec czerwca podczas Regionalnej Konwencji Samorządowej Koalicji Obywatelskiej, którą współtworzą PO i Nowoczesna.



W jesiennych wyborach samorządowych o najwyższy urząd w Gdańsku, oprócz Pawła Adamowicza jako kandydata bezpartyjnego oraz syna b. prezydenta RP, europosła PO Jarosława Wałęsy, ubiega się także: Kacper Płażyński (Zjednoczona Prawica), Elżbieta Jachlewska (Lepszy Gdańsk), Andrzej Ceynowa (Sojusz Lewicy Demokratycznej) oraz Jacek Hołubowski (komitet Gdańsk Tworzą Mieszkańcy, współorganizowany przez wyrzuconego z PiS radnego Gdańska Łukasza Hamadyka).

(ph)