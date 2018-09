W środę w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej zostały wylosowane jednolite numery list wyborczych komitetów wyborczych o zasięgu ogólnopolskim. Są to komitety, które zarejestrowały listy w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. Wylosowany w ten sposób numer przyjmą listy danego komitetu nie tylko w wyborach do sejmików, ale także w wyborach do rad powiatów i rad gmin.

