Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Wojciech Hermeliński. Szefa Państwowej Komisji Wyborczej będziemy pytać o stan przygotowań do wyborów samorządowych. Urzędnicy wyborczy podkreślają, że to najbardziej skomplikowane głosowanie, a tymczasem do komisji w regionach nie zgłosiło się odpowiednio dużo kandydatów na komisarzy. Z naszym gościem porozmawiamy również o przebiegu kampanii wyborczej – wczoraj Sąd Apelacyjny zarządził, że premier Morawiecki musi opublikować sprostowanie swoich słów o ilości pieniędzy przewidzianych na remonty dróg lokalnych.

