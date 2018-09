Polska musi być podmiotowa w Unii Europejskiej, musi wrócić na należne miejsce w Europie - mówił podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Gorzowie Wielkopolskim, szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Zaznaczył, że musi to nastąpić "kiedy wygramy wybory, kiedy będziemy gotowi do tego, żeby odbudować te starty, do których doprowadza dzisiaj polityka Kaczyńskiego i Morawieckiego".

REKLAMA