Władysław Kosiniak-Kamysz w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Silny mandat PSL na Pomorzu Zachodnim to gwarancja normalności i spokoju, rozwoju, budowania mostów, a nie stawiania murów - powiedział Kosiniak-Kamysz na zachodniopomorskiej konwencji samorządowej PSL. Jak dodał, "każdy głos oddany na PSL na Zachodnim Pomorzu jest gwarancją niedopuszczenia tych, którzy dzielą dziś Polskę i Polaków.

Nie ma silniejszej i bardziej represjonowanej partii opozycyjnej, niż dziś jest PSL. Partii umiarkowanej, ale jak trzeba to twardo mówiącej o swych prawach i obowiązkach. O prawach i obowiązkach naszych rodaków, obywateli Polski - podkreślił.

Plan dla wsi realizowany przez PiS to plan wyzysku, odrzucenia i zapomnienia. I dziś jadą fałszywi prorocy na wieś i znów będą mamić i oszukiwać. Nie dajmy się nabrać. I to jest nasze zadanie, które trzeba realizować z odwagą; odkłamywać te kłamstwa, które powtarzają codziennie - podkreślał Kosiniak-Kamysz.



Jego zdaniem, poziom dopłat dla rolników rząd PiS miał doprowadzić do poziomu dopłat dla niemieckich rolników. Czy zwiększyły się dopłaty choćby o złotówkę? Czy ktoś napisał wniosek do Brukseli? Nie. A co się stało? Skłócili nas z Europą, i na wschodzie i na zachodzie - dodał.



Zachodniopomorscy ludowcy zaprezentowali swoje listy w wyborach do sejmiku. W okręgu pierwszym listę otwiera Andrzej Durka, a kolejna jest Damiana Nowak. W okręgu drugim jedynką jest obecny radny sejmiku Zygmunt Dziewguć, pozycję drugą zajmuje obecny wicemarszałek i szef zachodniopomorskich struktur ludowców Jarosław Rzepa, trzecią pozycję zajmuje Damian Simiński.



Na liście w okręgu trzecim jedynką jest obecny członek zarządu województwa Ryszard Mićko, miejsce drugie zajmuje Helena Rudzis-Gruchała, a trzecie Krystyna Hapka. Listę w okręgu czwartym otwiera Jan Krawczuk, Mirosława Zielony i Sylwia Halama. Listę w okręgu piątym otwiera z kolei obecny radny sejmiku Olgierd Kustosz, za nim jest Arkadiusz Janowicz i Tomasz Paciejewski.



W zachodniopomorskim sejmiku obecnej kadencji zasiada 30 radnych. Najwięcej, bo 12 radnych ma PO, PiS - 6, PSL - 4, SLD - 3, a Zachodniopomorska Inicjatywa Samorządowa - 4. Jedna radna jest niezrzeszona.

