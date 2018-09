Politycy PO złożyli w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew w trybie wyborczym przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Chodzi o jego sobotnie słowa dotyczące inwestycji w czasach rządów PO-PSL. Platforma domaga się w pozwie sprostowania od szefa rządu.

Przed chwilą złożyliśmy pozew w trybie wyborczym przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, Prezesowi Rady Ministrów, premierowi polskiego rządu, bowiem nie godzimy się, aby kampania wyborcza była uprawiana w oparciu o ewidentne kłamstwa - powiedział poseł PO Mariusz Witczak na konferencji prasowej przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Nie godzimy się, by polityka w Polsce była uprawiana przez tych, którzy sprawują władzę w oparciu o ewidentne kłamstwa - oświadczył poseł.

Platforma oczekuje w swym pozwie, że Mateusz Morawiecki sprostuje nieprawdziwe - zdaniem PO - słowa, które padły podczas jego sobotniego spotkania z mieszkańcami Świebodzina (woj. lubuskie). Domagamy się, żeby to ewidentne kłamstwo, wypowiedziane przez premiera polskiego rządu, zostało sprostowane - powiedział Witczak.

Morawiecki zarzucił w sobotę koalicji PO-PSL, że wbrew deklaracjom liderów tych partii, w czasie jej rządów, nie budowano dróg i mostów. Żeby nie być gołosłownym powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie - mówił premier, nawiązując do zapowiadanego uruchomienia Funduszu Dróg Lokalnych.

(mpw)