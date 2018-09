"Dbać musimy o każdego człowieka. Nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Ale idziemy, szanowni państwo, w dobrym kierunku, wspinamy się po tej drodze, rzucane są nam kłody" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku. "Potrzebujemy naszej wewnętrznej zwartości, spójności i aktywności. I bardzo was o to proszę" - zwrócił się do zgromadzonych.

Morawiecki nawiązując do wystąpienia kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska Kacpra Płażyńskiego, przypomniał, że jego ojciec Maciej Płażyński mówił, że dla niego najważniejsze jest przesłanie "Solidarnościowe", że nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych.



I to są właśnie piękne słowa, ale to nie już teraz tylko słowa, to jest też motto działania Prawa i Sprawiedliwości - nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych - oświadczył premier. Tym różni się nasze podejście do społeczeństwa, do gospodarski, do całego państwa właśnie od tego, co było wczoraj i tego, co było przedwczoraj, że nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych - podkreślił.

"Oni chcą wprowadzić prawdopodobnie cenzurę"

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP



Jak podkreślił Morawiecki, jeden z konkurentów Kacpra Płażyńskiego, "kilka dni temu w europarlamencie głosował za ACTA2, za krępowaniem swobody myśli w internecie".



Bo oni mają, szanowni państwo, dostęp do ogromnej większości mediów i oczywiście chcą, żeby internet - to najbardziej liberalne, swobodne, wolnościowe medium - żeby było również kontrolowane - ocenił szef rządu. Filtrowanie treści pod kątem, pod pozorem często - czasami pod kątem, czasami pod pozorem - dbałości o prawa autorskie, grozi cenzurą" - dodał. Oni chcą wprowadzić w ten sposób prawdopodobnie cenzurę - ostrzegał Morawiecki. Dodał, że polityczna poprawność to też jest swojego rodzaju cenzura. Brońmy się przeciwko temu, szanowni państwo - zaapelował szef rządu.



I wczoraj przeciw temu bardzo mocno występowałem podczas obrad Rady Europejskiej w Salzburgu. Bo my Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy obozem wolności, solidarności, ale właśnie również wolności - podkreślił premier.



Tak samo jak bronimy tej wolności na poziomie właśnie europejskim, tak chcemy dbać o nią na poziomie samorządowym. I widzę wyraźnie, że ten program, który wcześniej, kilka godzin temu, przedstawiał mi Marcin Horała, a teraz tak wspaniale, klarownie (został) przedstawiony przez Kacpra Płażyńskiego, to jest program wolności i solidarności, i godności dla naszych samorządów, i również dla całego Pomorza - powiedział Morawiecki. Tej wolności, i tej godności dla wszystkich nigdy nie było tak dużo, jak teraz - ocenił.