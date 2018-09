Ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaprezentował kandydatów do Rady Miasta Komitetu "Obywatelski Kraków". "Jesteśmy wszyscy ludźmi dalekimi od populizmu, którzy są odpowiedzialnymi za swoje czyny i dotrzymują słowa" – zapewnił. On sam będzie jedynką w okręgu w Nowej Hucie.

Jacek Majchrowski / Jacek Bednarczyk / PAP

Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego "Obywatelski Kraków" ma charakter koalicyjny. Tworzą go: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, PSL, SLD, SdRP Unia Europejskich Demokratów oraz prezydencki Przyjazny Kraków. Na listach do Rady Miasta znaleźli się radni miejscy i dzielnicowi oraz działacze społeczni.

Niektóre twarze i nazwiska doskonale państwo znają. To sprawdzeni już samorządowcy, doświadczeni, skuteczni, mający na swym koncie wiele sukcesów. Szczególnie cieszy mnie obecność w tym gronie tak wielu młodych osób. Pełnych energii, pomysłów na ulepszanie miasta - podkreślił Majchrowski. To, ile mamy lat ostatecznie ma drugorzędne znaczenie, ponieważ łączy nas to, że na pierwszym miejscu stawiamy Kraków i jego mieszkańców - dodał.



Podkreślił, że "doświadczenie i mądrość życiowa tych starszych oraz energia, pomysły i zapał młodszych to połączenie idealne". Według Majchrowskiego, kandydaci "Obywatelskiego Krakowa" chcą nadal walczyć o czyste powietrze, rozwój zieleni i miejsc rekreacyjnych, ekologiczną komunikację miejską. Marzy nam się miasto opiekuńcze, zaspokajające potrzeby nie tylko tych zaradnych, ale zwracające szczególną uwagę na słabszych, którzy wymagają opieki i pomocy: dzieci, seniorów i niepełnosprawnych - zadeklarował prezydent.



Jak zauważył, kampania wyborcza to czas specyficzny - obietnic bez pokrycia, "całkowicie nierealnych, ale obliczonych na efekt w mediach". Rządzenie miastem to nie są tylko wizerunkowe fajerwerki. To dobrze przemyślany, realny program konsekwentnie realizowany z myślą o potrzebach krakowian - mówił Majchrowski. Daję Państwu gwarancję, że jesteśmy wszyscy ludźmi dalekimi od populizmu, którzy są odpowiedzialnymi za swoje czyny i dotrzymują słowa - zapewnił Majchrowski.



Na siedem okręgów wyborczych w Krakowie cztery "jedynki" przypadły osobom z prezydenckiego klubu radnych Przyjazny Kraków (PK), dwie kandydatom PO, a jedna reprezentantowi Nowoczesnej.



Do Rady Miasta wystartują: w okręgu 1 (Stare Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony): z pierwszego miejsca szef krakowskiej PO Dominik Jaśkowiec, "dwójką" jest radny Przyjaznego Krakowa Łukasz Wantuch, a trzecie miejsce ma związana z Nowoczesną radna Małgorzata Jantos. Liderką listy w okręg 2 (Prądnik Biały, Krowodrza) jest radna Przyjaznego Krakowa, lekarz i dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II Anna Prokop-Staszecka, drugi jest radny miejski i przewodniczący Rady Dzielnicy IV Jakub Kosek, a trzeci radny Grzegorz Stawowy, prezes Kolei Małopolskich (obaj z PO).



W okręg 3 (Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki) listę otwiera szef małopolskiej PO Aleksander Miszalski, drugi jest radny Przyjaznego Krakowa Rafał Komarewicz, trzeci radny PO Andrzej Hawranek. "Jedynką" w okręgu 4 (Łagiewniki-Borek Fałęcki, Podgórze Duchackie, Swoszowice) jest radny "Przyjaznego Krakowa" Adam Migdał, drugą lokatę ma zaangażowany w promocję budżetu obywatelskiego Michał Starobrat, a z trzeciego miejsca w tym okręgu wystartuje przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider z PO.



W okręg 5 (Podgórze, Bieżanów-Prokocim) listę otwiera sekretarz regionu Nowoczesnej Artur Buszek, a za nim są przewodniczący Dzielnicy XIII Jacek Bednarz i radny miejski Wojciech Wojtowicz (PO). W okręgu 6 (Czyżyny, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie) jedynka przypadła radnemu Przyjaznego Krakowa, byłemu posłowi SLD Kazimierzowi Chrzanowskiemu, dwójka radnemu miejskiemu Wojciechowi Krzysztonkowi (PO).



Listę w okręgu 7 (Nowa Huta, Bieńczyce) otwiera Jacek Majchrowski, druga jest Nina Gabryś - kandydatka na radną Krakowa z ramienia Nowoczesnej, koordynatorka akcji "In vitro dla krakowian/ek", a trzeci radny Przyjaznego Krakowa Sławomir Pietrzyk.



Do Rady Miasta z list "Obywatelskiego Krakowa" kandydują m.in. przewodnicząca Forum Rady Rodziców, aktywistka starająca się rozwiązać problemy oświaty Marta Tatulińska oraz wokalista formacji WU-HAE, walczący o zmianę wizerunku Nowej Huty Marcin Bzyk-Bąk.