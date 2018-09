"Wartością, którą Polacy szczególnie sobie cenią, jest wolność" - mówił Jarosław Kaczyński podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze. Jak stwierdził, ta potrzeba wolności jest "zupełnie zrozumiała", bo "żyliśmy przecież przez dziesięciolecia w systemie, który (…) zakazywał normalnego życia społecznego". Równocześnie prezes PiS zaznaczył, że nie jest to "skłonność do anarchii".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przemawia podczas konwencji wojewódzkiej swojej partii w Zielonej Górze / Lech Muszyński / PAP

My - mówię o Polakach, naszych rodakach - zwykle traktujemy wolność jako coś, co odnosi się do braku zakazów, do tego, żeby nam czegoś nie zakazywano. (...) Ona oczywiście jest bardzo ważna i to jest zrozumiałe, że my jesteśmy do niej tak bardzo przywiązani - żyliśmy przecież przez dziesięciolecia w systemie, który zakazywał bardzo wielu rzeczy, który zakazywał normalnego życia społecznego - mówił prezes PiS.

Piotr Guział poparł Patryka Jakiego. "Będzie wiceprezydentem" Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki zapowiedział, że jeśli wygra wybory, to Piotr Guział będzie wiceprezydentem Warszawy. Ma odpowiadać m.in. za kwestie związane z kulturą, współpracą z przedsiębiorcami i sprawami społecznymi. czytaj więcej

Podkreślił, że potrzeba takiej wolność "tkwi" w Polakach, że jest to "zupełnie zrozumiałe" i że nie jest to "skłonność do anarchii".

To po prostu doświadczenia naszego narodu - wskazał.

Prezes PiS dodał również, że wolność ma także inne znaczenie: jako "wolność do czegoś", np. do podróżowania.

Tutaj też pozwolę sobie wprowadzić pewne rozróżnienie. W PRL-u w Polsce ta wolność była, mogliśmy podróżować (...). Ale jest także pytanie, czy ta wolność była do końca realna, czy istniały odpowiednie urządzenia, drogi, koleje, połączenia lotnicze, lotniska, hotele, czy mieliśmy na tyle pełne kieszenie, żeby rzeczywiście móc podróżować - mówił.

Jak stwierdził, "trzeba odróżnić to, co jest dozwolone, od tego, co jest realną wolnością - taką, którą naprawdę można realizować".

Dalej Kaczyński zaznaczył, że jest także wolność do współdecydowania o losach Polski i o losach "naszych małych ojczyzn".