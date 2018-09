Wielokrotnie mówiłem, że jeżeli zostanę prezydentem miasta Warszawy, będę promował szczepienia i przeznaczał na szczepienia prewencyjne środki z budżetu miasta - powiedział Patryk Jaki. To reakcja na zarzuty Platformy Obywatelskiej.

Były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz (PO) skrytykował Jakiego za wspieranie w przeszłości ruchów antyszczepionkowych. Jak mówił, Jaki interweniował m.in. u Generalnego Inspektora Sanitarnego i byłego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w obronie rodziców odmawiających szczepienia swych dzieci.

Jaki został zapytany o stanowisko dotyczące szczepień na środowej konferencji prasowej.

Ja już mówiłem wielokrotnie, że jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, to będę promował szczepienia i będę również przeznaczał środki z budżetu miasta na prewencyjne szczepienia - powiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. Bartosza Arłukowicza nazwał "skompromitowanym ministrem, wywalonym z rządu Platformy Obywatelskiej". Powinien w tej sprawie milczeć jako były minister zdrowia - podkreślił.



Pytany jak zachowa się, jeśli w Sejmie dojdzie do głosowania nad obywatelskim projektem, który zakłada zniesienie obowiązku szczepień dzieci, Jaki odparł, że jeszcze nie miał okazji zapoznać się z jego treścią. Zobaczymy jakie są założenia tego projektu, ja go jeszcze nie widziałem - stwierdził kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy.

