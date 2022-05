Premier Bułgarii Kiriłł Petkow oznajmił, że Unia Europejska powinna wypracować wspólne stanowisko w sprawie zakupu rosyjskiego gazu. "Nie można pozwolić Gazpromowi, by kpił z poszczególnych krajów członkowskich, proponując im odmienne warunki" - podkreślił.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock