Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję gwarantującą zabezpieczenie dostaw gazu do miejsc, które korzystały z dostaw od firm objętych sankcjami - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jak zapewnił, spółki skarbu państwa niezwłocznie podjęły działania w celu szybkiej realizacji tej decyzji.

Chodzi o decyzję o przejęciu infrastruktury gazowej należącej do firmy Novatek, objętej antyrosyjskimi sankcjami. Rząd zapowiadał, że dokument będzie gotowy wczoraj. Ostatecznie decyzję wydano dziś. Do mieszkańców w 13 gminach na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce nadal nie płynie gaz.

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Roch Kowalski, nawet wydanie decyzji od ręki nie załatwi problemu. Sam proces przejmowania infrastruktury i przesyłu gazu już od nowego dostawcy może zająć do tygodnia.

Rządowy plan zakłada, że gazociągi objętego sankcjami Novateku staną się własnością Polskiej Spółki Gazownictwa i PGNiG.

Spółki gazowe potrzebują czasu, żeby dostosować infrastrukturę do siebie i ponownie przesyłać surowiec - zauważa Roch Kowalski. Może się więc okazać, że gminy pozostaną bez gazu także na długi weekend.

Ministrowie zapewniali, że odpowiednia decyzja będzie gotowa już wczoraj, ale nadal jej nie ma. Minister Paweł Szefernaker przekonywał wieczorem, że to już tylko kwestia godzin. Wydanie dokumentu jest kluczowe - dopóki go nie będzie, proces przejmowania gazociągów nie może się nawet rozpocząć.

Samorządy natomiast skarżą się, że rząd nie przewidział konsekwencji wpisania Novateku na listę sankcyjną oraz że nie przestrzegł gmin, że te - właściwie z godziny na godzinę stracą dostęp do surowca.

Novatek wśród 50 podmiotów objętych sankcjami

Rosyjska firma gazowa Novatek znalazła się na liście 50 podmiotów objętych sankcjami w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Listę tę trzy dni temu przedstawił szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie to spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji.

Firma ta dostarczała gaz do gmin takich jak Łeba, Mieścisko, Zagórów, Cegłów, Mrozy, Kałuszyn, Żuromin, czy Lubień Kujawski. Teraz zostały one pozbawione błękitnego paliwa.

Rząd twierdzi, że nie mógł poinformować gmin o chęci wpisania Novateku na listę sankcyjną, bo decyzje te podejmowane są niejawnie. W efekcie jednak w środę z godziny na godzinę gaz przestał płynąć.

A takie pismo firma Novatek Polska wysłała do firm i instytucji, do których dostarczała gaz:

"Staliśmy się zakładnikami takiej sytuacji"

Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński, jednej z gmin pozbawionych dostaw gazu, tłumaczył, że miasto jest w niekomfortowej sytuacji, bo "cały majątek, czyli ok. 40 km sieci gazowniczej na terenie miasta Łeby oraz wszystkie urządzenia są własnością firmy Novatek".

Novatek kupił całą instalację od firmy Amber Gaz z Koszalina. To było jakoś w 2016-2017 r. i my się staliśmy zakładnikami takiej sytuacji. Nie miałem na to wpływu. Teraz prawdopodobnie polskie spółki gazownicze przejmą zarządzanie siecią i dostawy gazu, ale jak to zostanie przeprowadzone, nie wiem - podkreślił burmistrz Łeby.

W Urzędzie Miasta w Łebie o godz. 9 rozpoczęło się spotkanie burmistrza z przedstawicielami Polskich Sieci Gazowniczych i PGNiG związane właśnie z przywróceniem dostaw gazu dla mieszkańców i przedsiębiorców. Przed tym spotkaniem burmistrz mówił dziennikarzowi RMF FM Kubie Kałudze, że jest optymistą, martwi się jedynie terminem przywrócenia dostaw gazu.

Także w tym Urzędzie Miasta w Łebie nie ma gazu. Dotyczy to również wszystkich szkół, przedszkoli i innych należących do gminy budynków, a także do samorządowych spółek prowadzących działalność gospodarczą.

Wszystko jest bez ogrzewania, bo cała infrastruktura gminna, korzystając z dopłat do termomodernizacji, przeszła na inny sposób ogrzewania budynków - mówił dziennikarzowi RMF FM burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński.

Na tej samej zasadzie do sieci gazowej podłączonych zostało wiele zwykłych budynków mieszkalnych czy obiektów gastronomicznych w Łebie.

Podobny problem jest w wielkopolskiej gminie Mieścisko - tam też infrastruktura gazowa należy do firmy Novatek.

Trudno mi sobie wyobrazić, jakby to się miało odbywać. Przypuszczam, że musiałoby dojść do jakiegoś porozumienia pomiędzy firmą Novatek a innym potencjalnym odbiorcą, ale nie wiem, kto to miałby być i na jakich zasadach miałoby to się dziać - mówił wcześniej wójt Przemysław Renn.