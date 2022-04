Znacząca pozycja rosyjskiego, a więc objętego sankcjami Novateku na polskim rynku LPG oznacza chaos. Ile kosztować będzie w takim razie wkrótce tankowanie autogazu? Wciąż nie wiadomo nic o kontraktach na dostawy z Norwegii, które w pełni pozwoliłyby w przyszłym roku wykorzystać możliwości transportowe nowego gazociągu przez Danię do Polski.

Czy uda się znaleźć dostawców gazu rurociągiem Baltic Pipe? Francja zaczyna gromadzić zapasy, biorąc pod uwagę możliwość odcięcia dostaw z Rosji nie tylko do Polski i Bułgarii. Co by się stało, gdyby Rosja odcięła gaz kolejnym krajom Europy, w szczególności Niemcom?

Te pytania Michał Zieliński zada ekspertowi rynku gazowego Wojciechowi Jakóbikowi w porannej rozmowie "7 pytań o 7:07" w radiu RMF24.