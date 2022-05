Gościem programu "7 pytań o 07:07" w Radiu RMF24 będzie Piotr Naimski. Bogdan Zalewski porozmawia z pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej o gazowej przyszłości Polski i rozwiązaniu porozumień z Rosją.

"Krysza" to potocznie "mafijna ochrona". Słowo to pochodzi od rosyjskiego wyrazu "крыша" czyli "dach". To określenie nabiera jednak nowego znaczenia w związku z niemal mafijnymi warunkami, jakie wprowadziła Rosja dla odbiorców gazu w Unii Europejskiej.

Kto schroni się pod jej "dach" i zapłaci za surowiec w rublach, może być spokojny o dostawy. Kto odmówi zapłaty w walucie gazowych gangsterów, temu natychmiast odcinają błękitne paliwo. Tak energetyczny Ojciec Chrzestny z Kremla zemścił się na Polsce, Bułgarii i Finlandii. Jednak dla naszego kraju to "strachy na Lachy". My się pustki w rurach z Rosji wcale nie boimy.

Znane polskie przysłowie mówi: "lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu", to znaczy lepiej mieć coś skromnego, ale konkretnego, niż coś wielkiego, ale tylko w marzeniach." Gdyby wszystkie rządy w naszym kraju kierowały się tą mądrością, musielibyśmy teraz ściskać w garści nie wróble, a ruble i żebrać o miejsce pod rosyjskim dachem, energetyczną kryszą Kremla. Tak jednak na szczęście już nie jest. Polska wybiła się na gazową niepodległość od wschodniego surowcowego satrapy.

"Po 30 latach relacje gazowe między Polską a Rosją przestaną istnieć; nasz rząd podjął uchwałę o rozwiązaniu porozumień między rządami, nazywanych jamalskimi, które podpisano w 1993 r." - poinformował w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Minister będzie gościem we wtorek rano w internetowym radiu RMF24.