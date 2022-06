Trwa drugi dzień zmagań na trasie 78. Rajdu Polski. W planach jest siedem odcinków specjalnych, które będą rozgrywane głównie na szutrowych trasach pomiędzy Ełkiem i Oleckiem. Kierowcy przejadą między innymi dwukrotnie najdłuższy OS rajdu - "Wieliczki" o długości ponad 24 kilometrów. Wieczorem ponownie zawitają na tor Mikołajki Arena. Zmagania rajdowców śledzimy w naszej relacji.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk

12:00

Hiszpan Nil Solans dzięki dobremu przejazdowi najdłuższego odcinka 78. Rajdu Polski utrzymuje pozycję lidera imprezy. Ma obecnie 4,6 sekundy przewagi nad Mikołajem Marczykiem, który wygrał przed południem dwa z trzech rozgranych odcinków specjalnych. Na czołowych lokatach na razie bez niespodzianek, a różnice pomiędzy poszczególnymi załogami ciągle nie są duże. W czołowej dziesiątce Rajdu Polski jadą jeszcze Adrian Chwietczuk oraz Grzegorz Grzyb.

Drugi dzień rajdowych zmagań rozpoczął odcinek specjalny "Krzywe" - ponad 15 kilometrów, ale najlepsi walczyli na ułamki sekund. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zanotowali najlepszy czas tej próby. Wyprzedzili o 0,7 sekundy Nila Solansa. Nieco ponad sekundę słabszy od Marczyka był Tom Kristensson. Zanosiło się na to, że do walki o zwycięstwo włączą się właśnie Polak, Hiszpan i Szwed. Kilka załóg z problemami. Do rowu pełnego wody wpadł choćby Włoch Campedelli. Gigantyczne straty i koniec szans na wysokie miejsce. Do tego z rajdówki trzeba było wypompowywać wodę. Podobną przygodę miał Litwin Jurkevicius.

Odcinek Wojnasy o długości ponad 12 kilometrów przyniósł kolejne emocje, bo Marczyk znów odrobił ułamki sekund do Solansa. Po tym OS-ie polski i hiszpański kierowca mogli się pochwalić identycznym czasem w klasyfikacji generalnej. Cały czas za tą dwójką utrzymywał się Kristensson, ale dobre tempo mieli także Włoch Simone Tempestini oraz Hiszpan Erfen Llarena. Tracili w "generalce" po ponad 12 sekund do czołowej dwójki. Szybcy byli także Andrian Chwietczuk i Grzegorz Grzyb, którzy utrzymywali się w czołowej ósemce.

Pętlę kończył pierwszy przejazd najdłuższego OS-u w całym Rajdzie. Odcinek "Wieliczki" - ponad 24 kilometry. Wszystko wskazywało na to, że będzie to kluczowy odcinek dzisiejszego dnia. I na trasie Solans zdołał wypracować sobie przewagę nad Marczykiem. Był szybszy od naszego faworyta o 4,6 sekundy. Dobrze ten odcinek przejechał Estończyk Ken Torn, który zanotował drugi czas. Lokaty w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej utrzymali Andrian Chwietczuk (7. miejsce) i Grzegorz Grzyb (8.).

Klasyfikacja generalna 78. Rajdu Polski po 4 odcinkach specjalnych:

1. Nil Solans/Marc Marti - 27:53,8

2. Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk +4,6 s.

3. Tom Kristensson/Andreas Johansson +11,7

4. Ken Torn/Kauri Pannas +19,0

5. Erfen Llarena/Sara Fernandez +22,7

11:53

Wyniki czwartego odcinka specjalnego Rajdu Polski. Prowadzi Nil Solans.

11:14

Wyniki drugiego odcinka specjalnego Rajdu Polski. Prowadzi Miko Marczyk.

09:10

09:03

Ostatnie przygotowania do dzisiejszej rywalizacji.

W piątek najlepszy był Nil Solans

Pierwszy dzień 78. Rajdu Polski miał jeszcze dość symboliczny wymiar pod względem sportowym. Po ceremonii startu kierowcy rywalizowali tylko na trasie jednego, krótkiego odcinka specjalnego na torze Mikołajki Arena o długości 2,5 kilometra. Najlepsi pokonywali ten dystans w niespełna dwie minuty, a więc różnice w czołówce są na razie bardzo minimalne.

Najlepszy czas zanotował Hiszpan Nil Solans. Szwed Tom Kristensson, który w tym roku startuje także w cyklu RSMP zanotował drugi rezultat. Trzeci był Włoch Simone Tempestini, a czwarty Mikołaj Marczyk pilotowany przez Szymona Gospodarczyka.

Różnice pomiędzy najlepszą czwórką wynoszą na razie... mniej niż sekundę, a to gwarantuje nam emocje podczas kolejnych prób. Spośród Polaków warto odnotować jeszcze 8. lokatę Macieja Lubiaka. 13. był Grzegorz Grzyb.

Wielkie emocje w sobotę

W sobotę na rajdowe załogi czeka łącznie siedem odcinków specjalnych. W tym dwukrotnie przejazd najdłuższego odcinka rajdu "Wieliczki" o długości ponad 24 kilometrów.

Moim zdaniem sobota będzie najtrudniejsza. To najdłuższy dzień rywalizacji. Bardzo różnorodna trasa. Nie można wyjechać z parku serwisowego z nastawieniem, że wszystkie OS-y będą takie same. Wymagać będą innego podejścia, innego stylu jazdy - mówi dyrektor rajdu Krzysztof Maciejewski.

Na niedzielę zaplanowano sześć kolejnych odcinków w tym power stage. Ceremonię mety na rynku w Mikołajkach zaplanowano na 17:45.

Rajd Polski ETAP 1 – 10.06 OS.01 Mikołajki Arena 1 2.5 km 19:00 11.06 OS.02 Krzywe 1 15.2 km 09:15 OS.03 Wojnasy 1 12.87 km 10:10 OS.04 Wieliczki 1 24.36 km 11:00 OS.05 Krzywe 2 15.2 km 15:10 OS.06 Wojnasy 2 12.87 km 16:05 OS.07 Wieliczki 2 24.36 km 16:55 OS.08 Mikołajki Arena 2 2.5 km 19:00 Długość etapu: 109.86 km ETAP 2 – 12.06 OS.09 Mikołajki MAX 1 9.34 km 08:20 OS.10 Świętajno 1 18.61 km 09:45 OS.11 Miłki 1 11.17 km 11:08 OS.12 Mikołajki MAX 2 9.34 km 12:45 OS.13 Świętajno 2 18.61 km 14:10 OS.14 Miłki 2 (Power Stage) 11.17 km 16:08 Długość etapu: 78.24 km Długość odcinków specjalnych: 188.10 km

Rajd Polski na Mazurach wpisał się już w koloryt naszych rajdów. Impreza trafiła tam w 2005 roku i od tego czasu stała się kultowa, choć warto przecież pamiętać, że Rajd Polski to najstarsza impreza świata obok Rajdu Monte Carlo. Na przestrzeni lat jednak wielokrotnie zmieniał lokalizację. Już na Mazurach kilkakrotnie impreza była rundą Mistrzostw Świata WRC. W Mikołajkach na podium stawali Fin Mikko Hirvonen, Francuz Sebastian Ogier czy Belg Thierry Neuville. Tym razem na mazurskich szutrach toczy się walka o punkty Mistrzostw Europy FIA.